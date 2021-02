Germania e Inghilterra si contendono un giovane talento del Bayern Monaco (Di giovedì 18 febbraio 2021) La FA e la DFB, rispettivamente le federazioni calcistiche di Inghilterra e Germania, si stanno contendendo un giovane talento del Bayern Monaco, il 17enne Jamal Musiala. A riportarlo è la Bild, che racconta del forte pressing inglese dell’ultimo periodo. Musiala è nato a Stoccarda ma è cresciuto a Londra, il che lo rende arruolabile per entrambe le squadre. I dirigenti federali della FA gli avrebbero già parlato del suo ruolo nella nazionale, di cui ha già vestito la maglia dell’Under 21. Southgate punta su di lui per formare un tridente di giovani star, con Sancho e Bellingham. Per questo motivo, la federcalcio tedesca incontrerà il giocatore per capire cosa vorrà fare in vista dei prossimi impegni della nazionale, ma l’Inghilterra sembra essere in vantaggio. Tra una ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 18 febbraio 2021) La FA e la DFB, rispettivamente le federazioni calcistiche di, si stanno contendendo undel, il 17enne Jamal Musiala. A riportarlo è la Bild, che racconta del forte pressing inglese dell’ultimo periodo. Musiala è nato a Stoccarda ma è cresciuto a Londra, il che lo rende arruolabile per entrambe le squadre. I dirigenti federali della FA gli avrebbero già parlato del suo ruolo nella nazionale, di cui ha già vestito la maglia dell’Under 21. Southgate punta su di lui per formare un tridente di giovani star, con Sancho e Bellingham. Per questo motivo, la federcalcio tedesca incontrerà il giocatore per capire cosa vorrà fare in vista dei prossimi impegni della nazionale, ma l’sembra essere in vantaggio. Tra una ...

