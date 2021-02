FS, S&P conferma rating BBB con outlook negativo (Di giovedì 18 febbraio 2021) (Teleborsa) – L’agenzia di rating Standard and Poor’s ha confermato sia l’Issuer Credit rating a “BBB” che lo “Stand Alone Credit Profile” (SACP) a “bbb+” di Ferrovie dello Stato Italiane. Quest’ultimo è un notch sopra al rating complessivo di FS e della Repubblica Italiana. L’outlook di FS rimane negativo. “La conferma del rating trova fondamento nell’analisi da parte dell’agenzia sulla solidità finanziaria, che sta consentendo a FS di fronteggiare l’attuale crisi generata dalla pandemia con uno standing superiore rispetto ai peers europei”, si legge in una nota. Le aspettative di S&P sono per il mantenimento da parte del Gruppo FS di metriche finanziarie commisurate al rating BBB, supportate dalle misure straordinarie emanate dal ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 18 febbraio 2021) (Teleborsa) – L’agenzia diStandard and Poor’s hato sia l’Issuer Credita “BBB” che lo “Stand Alone Credit Profile” (SACP) a “bbb+” di Ferrovie dello Stato Italiane. Quest’ultimo è un notch sopra alcomplessivo di FS e della Repubblica Italiana. L’di FS rimane. “Ladeltrova fondamento nell’analisi da parte dell’agenzia sulla solidità finanziaria, che sta consentendo a FS di fronteggiare l’attuale crisi generata dalla pandemia con uno standing superiore rispetto ai peers europei”, si legge in una nota. Le aspettative di S&P sono per il mantenimento da parte del Gruppo FS di metriche finanziarie commisurate alBBB, supportate dalle misure straordinarie emanate dal ...

