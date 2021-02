Formula E, Thomas Chevaucher è il nuovo direttore di DS Performance (Di giovedì 18 febbraio 2021) Thomas Chevaucher sarà il nuovo direttore del reparto corse di DS Automobilies, che partecipa anche al campionato di Formula E. L’attuale direttore del ex Stellantis Motorsport, succederà Xavier Mestelan-Pinon a capo di DS Performance. Il francese avrà il compito di continuare la striscia positiva del team in Formula E, oltre che produrre la vettura per la Gen3. Un esperto di ingegneria a capo del team Thomas Chevaucher è l’uomo che ricoprirà il ruolo di direttore della sezione dedicata al motorsport di DS Automobilies. La casa automobilistica francese è attualmente nel campionato di Formula E, dove ha vinto in soli quattro anni, due titoli costruttori e ben titoli piloti, con ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 18 febbraio 2021)sarà ildel reparto corse di DS Automobilies, che partecipa anche al campionato diE. L’attualedel ex Stellantis Motorsport, succederà Xavier Mestelan-Pinon a capo di DS. Il francese avrà il compito di continuare la striscia positiva del team inE, oltre che produrre la vettura per la Gen3. Un esperto di ingegneria a capo del teamè l’uomo che ricoprirà il ruolo didella sezione dedicata al motorsport di DS Automobilies. La casa automobilistica francese è attualmente nel campionato diE, dove ha vinto in soli quattro anni, due titoli costruttori e ben titoli piloti, con ...

