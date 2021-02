Draghi, ok al Senato senza record: oggi tocca alla Camera. Strappo M5S (Di giovedì 18 febbraio 2021) Con 262 Senatori favorevoli, 40 voti contrari e 2 astenuti, alla fine di una giornata lunga e intensa, terminata qualche minuto prima della mezzanotte, il governo Draghi incassa la fiducia al Senato, senza tuttavia riuscire a battere il primato raggiunto da Mario Monti nel 2011 con 281 voti a favore: 19 in più di quelli ottenuti ieri. Ma c’è un altro dato politico che fa riflettere: tra i contrari, 15 sono del M5S. Un discorso programmatico, quello pronunciato dall’ex numero uno della BCE, ad ampio raggio che ha toccato numerose tematiche. Priorità, ovviamente, la lotta alla pandemia (“Nostro dovere è salvaguardare le vite dei cittadini: una trincea dove combattiamo tutti insieme, il virus è nemico di tutti“) ma anche le riforme, in scia all’insegnamento di Cavour: ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 18 febbraio 2021) Con 262ri favorevoli, 40 voti contrari e 2 astenuti,fine di una giornata lunga e intensa, terminata qualche minuto prima della mezzanotte, il governoincassa la fiducia altuttavia riuscire a battere il primato raggiunto da Mario Monti nel 2011 con 281 voti a favore: 19 in più di quelli ottenuti ieri. Ma c’è un altro dato politico che fa riflettere: tra i contrari, 15 sono del M5S. Un discorso programmatico, quello pronunciato dall’ex numero uno della BCE, ad ampio raggio che hato numerose tematiche. Priorità, ovviamente, la lottapandemia (“Nostro dovere è salvaguardare le vite dei cittadini: una trincea dove combattiamo tutti insieme, il virus è nemico di tutti“) ma anche le riforme, in scia all’insegnamento di Cavour: ...

