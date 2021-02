Denis Dosio, la svolta: "Mi sono trasferito a casa di un amico", cosa bolle in pentola? (Di giovedì 18 febbraio 2021) Per la palestra Denis Dosio farebbe di tutto. “Toglietemi tutto, ma non la ghisa”: Denis Dosio, uno degli influencer più forti del momento si connette via Zoom co RTL102.5 news. E con il suo sorriso contagioso, come direbbe lui stesso, “spacca di brutto”. Ciuffo d'ordinanza, abbronzatura, Dosio racconta di aver scelto da tre mesi la casa di un suo amico perché c'è una palestra già pronta ed allestita. “Io senza palestra non posso stare”. “Con le donne non ho mai avuto problemi, sempre tante. Ma non sono fidanzato. Le donne vanno curate come faccio con il ciuffo”, scherza. “La cosa che mi chiedono: torneresti indietro al Grande vip? Sì. Alcuni mi dicono che sono dispiaciuti per un sogno finito. Il motivo per cui ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 18 febbraio 2021) Per la palestrafarebbe di tutto. “Toglietemi tutto, ma non la ghisa”:, uno degli influencer più forti del momento si connette via Zoom co RTL102.5 news. E con il suo sorriso contagioso, come direbbe lui stesso, “spacca di brutto”. Ciuffo d'ordinanza, abbronzatura,racconta di aver scelto da tre mesi ladi un suoperché c'è una palestra già pronta ed allestita. “Io senza palestra non posso stare”. “Con le donne non ho mai avuto problemi, sempre tante. Ma nonfidanzato. Le donne vanno curate come faccio con il ciuffo”, scherza. “Lache mi chiedono: torneresti indietro al Grande vip? Sì. Alcuni mi dicono chedispiaciuti per un sogno finito. Il motivo per cui ...

