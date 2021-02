Bufere di neve in Texas, la corrente salta di continuo. Rinviata la Stage 1 Week 2 della Call of Duty League (Di giovedì 18 febbraio 2021) La bufera di neve che si sta abbattendo in Texas da giorni, con tanto di temperature polari abbastanza inconsuete per lo Stato USA, sta creando grossi problemi anche al settore esports. Due giorni fa abbiamo parlato delle difficoltà di xQc, che ha dovuto momentaneamente sospendere le sue trasmissioni su Twitch a causa della corrente che andava via di continuo. Nelle scorse ore è giunta anche la notizia del rinvio dell’inizio della Stage 1 Week 2 della Call of Duty League, sempre per via del fatto che molti giocatori professionisti texani sono praticamente senza corrente elettrica. Dato che la stagione 2021 si svolgerà online, molte squadre hanno deciso di trasferirsi ... Leggi su esports247 (Di giovedì 18 febbraio 2021) La bufera diche si sta abbattendo inda giorni, con tanto di temperature polari abbastanza inconsuete per lo Stato USA, sta creando grossi problemi anche al settore esports. Due giorni fa abbiamo parlato delle difficoltà di xQc, che ha dovuto momentaneamente sospendere le sue trasmissioni su Twitch a causache andava via di. Nelle scorse ore è giunta anche la notizia del rinvio dell’inizioof, sempre per via del fatto che molti giocatori professionisti texani sono praticamente senzaelettrica. Dato che la stagione 2021 si svolgerà online, molte squadre hanno deciso di trasferirsi ...

esports247_it : Bufere di neve in Texas, la corrente salta di continuo. Rinviata la Stage 1 Week 2 della Call of Duty League… - anto_galli4 : RT @vicevongola: In Texas bufere di neve e 20°C sotto zero. È il riscaldamento globale. - derek_zth : RT @vicevongola: In Texas bufere di neve e 20°C sotto zero. È il riscaldamento globale. - Titti14760140 : RT @vicevongola: In Texas bufere di neve e 20°C sotto zero. È il riscaldamento globale. - RdiMilano : RT @vicevongola: In Texas bufere di neve e 20°C sotto zero. È il riscaldamento globale. -