BergamoAiuta | progetto di inclusione sociale per ragazzi

(Di giovedì 18 febbraio 2021) Dall’inizio dell’emergenza sanitaria, il Comune di Bergamo ha messo a disposizione dei suoi cittadiniche ha avuto la funzione di ancoraggio e supporto per tante persone nei momenti più difficili, un sito, dove sono state inserite tutte le misure, le informazioni, i numeri utili necessari. Presente anche un gruppo di volontari, oltre mille nella primavera 2020, che ha reso possibile affrontare ed esaudire operativamente le numerose richieste, soprattutto con la rete di BergamoxBergamo attivi nella distribuzione della spesa, dei pasti e farmaci a domicilio, delle mascherine e nella formazione digitale agli anziani. In occasione della Giornata mondiale della Sindrome di Asperger, che ricorre il 18 febbraio,diventa anche undigrazie alla ...

Mercoledì 17 febbraio, in occasione della Giornata mondiale della Sindrome di Asperger che ricorre il 18 febbraio, diventa anche un progetto di inclusione sociale grazie alla collaborazione tra Comune e Associazione San Paolo in Bianco, in partnership con la Cooperativa sociale SER.e N. A. Il progetto si chiama «PortAMI un libro» ed è stato organizzato da Palazzo Frizzoni. Volontari digitali per aiutare gli anziani è il nome dell'iniziativa promossa da Cesvi, Comune di Bergamo e Samsung.