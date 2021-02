Barrientos lascia il calcio giocato | “Vado in pensione felice”

Leggi su itasportpress

(Di giovedì 18 febbraio 2021) “Unre forte che non è riuscito ad esprimersi è stato: nelle giovanili aveva il 10 e costringeva Messi a prendere il 7. Non è riuscito ad esprimere tutto il suo potenziale, un po' per l'infortunio e un po' per via del carattere particolare”. Parola di Rolando Maran. L'ex tecnico del Genoa parla così riferendosi a uno dei perni del suo Catania, che nel 2012/13 accarezzò a lungo il sogno Europa League.ARGENTINAPablosi è messo in mostra in patria con la casacca del San Lorenzo. La formazione tanto cara a Papa Francesco lo ha lanciato nelprofessionistico e gli ha regalato il trofeo più importante della sua carriera: la Copa Libertadores conquistata nel 2014. Unico “tradimento” per i colori rosso-azzurro il passaggio all'Estudiantes nel 2011. Un peccato veniale agli occhi dei tifosi, ...