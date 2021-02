Quasi 30 anni da Tangentopoli, oggi abbiamo le mani “più” pulite? (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Una mazzetta da sette milioni di lire, la prima di una serie. Viene colto così in flagranza di reato Mario Chiesa, esponente del Partito socialista milanese e presidente del Pio Albergo Trivulzio. E viene arrestato il 17 febbraio 1992. A denunciarlo, lo stesso imprenditore che consegna i soldi nelle mani di Chiesa. «Un mariuolo», lo definì Bettino Craxi, leader del Partito Socialista. Leggi su vanityfair (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Una mazzetta da sette milioni di lire, la prima di una serie. Viene colto così in flagranza di reato Mario Chiesa, esponente del Partito socialista milanese e presidente del Pio Albergo Trivulzio. E viene arrestato il 17 febbraio 1992. A denunciarlo, lo stesso imprenditore che consegna i soldi nelle mani di Chiesa. «Un mariuolo», lo definì Bettino Craxi, leader del Partito Socialista.

