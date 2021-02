Processo Pineta Grande | attesa per decisione gup Ma prima ci sarà l’esame degli imputati

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 17 febbraio 2021) Tempo di lettura: 3 minutiun’udienza preliminare molto lunga, quasi un “piccolo”, quella in corso al tribunale di Santa Maria Capua Vetere nei confronti di 36 persone imputate a vario titolo di corruzione, falso, indebita induzione, in relazione ai lavori di ampliamento del “Hospital” di Castel Volturno (Caserta). Un procedimento importante quello nato dall’indagine della Procura di Santa Maria Capua Vetere, visto che sonoimprenditori di primo piano nel panorama sanitario campano, come Vincenzo Schiavone, proprietario della clinica “” di Castel Volturno e di altre cliniche sparse per la regione, e funzionari della Regione Campania tuttora in carica, come Antonio Postiglione (dirigente del settore sanità), Antonio ...