Principe Filippo ricoverato, come sta

Principe Filippo ricoverato in ospedale per problemi di salute. Da Buckingham Palace tranquillizzano: "Misura precauzionale". LONDRA (INGHILTERRA) – Principe Filippo ricoverato in ospedale per problemi di salute. La notizia è stata data da Buckingham Palace. Come riferito da La Repubblica, lo staff del marito della Regina Elisabetta ha confermato una "misura precauzionale dopo un piccolo malore. Ha bisogno di risposo e sarà tenuto sotto controllo". Non sono state date altre notizie, ma il malanno non sembrerebbe essere legato al coronavirus. Le condizioni non preoccupano (al momento), l'attenzione resta comunque molto alta anche per l'età del reale (il prossimo 10 giugno compirà 100 anni).

