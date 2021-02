(Di mercoledì 17 febbraio 2021) Ronald Koeman e Maurizio Pochettino hanno parlato ai microfoni nel-Psg, gara d’andataottavi di finale di Champions League che si è conclusa con il trionfo dei paragini per 1-4.-Psg: cosa ha detto Koeman? Il tecnico del, Ronald Koeman, non cerca scusa e ammette senza mezzi termini la superioritàavversari: “Sicuramente nel secondo tempo sono stati superiori. Hanno dimostrato di essere più completi dal punto di vista tecnico e fisico. Abbiamo avuto qualche opportunità nel primo tempo poi siamo calati alla distanza. Occorre accettare la realtà e sperare di migliorare. In questo momento sono davanti a noi. Questo è il calcio. Siamo rimasti troppe volte in parità numerica. Abbiamo concesso troppo volte l’uno ...

MoliPietro : Post Barcellona-Psg: le voci degli allenatori - rocchigno70 : @OfficialDuivel Il Barcellona sta facendo l'errore che fece il Milan post 2007, pensando di essere ancora competiti… - Kaiserrossoneri : RT @Sportellate_it: Considerazioni sparse post Barcellona-PSG ?? - geppetto23 : RT @Sportellate_it: Considerazioni sparse post Barcellona-PSG ?? - Sportellate_it : Considerazioni sparse post Barcellona-PSG ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Post Barcellona

'Siamo molto contenti, era una partita importane e volevamo venire qui a vincere in grande stile - ha dichiarato nelpartita - . Ora siamo concentrati sui nostri obiettivi, abbiamo una partita ...Dove vederla in streaming- PSG sarà visibile naturalmente anche in streaming, in diretta sulla piattaforma multimediale gratuita MediasetPlay . Partita epartita saranno visibili ...Leggi le dichiarazioni di Koeman e Pochettino nel post Barcellona-Psg match valido per gli ottavi di finale di Champions League ...Arrivano le parole di Kylian Mbappe, l'uomo del momento dopo la tripletta al Barcellona, nel post-partita di Champions ...