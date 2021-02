Omaggio a Bruno Bozzetto in streaming dal 17 al 24 febbraio 2021

(Di mercoledì 17 febbraio 2021) L' su www.cinetecamilano.it con tre capolavori dell'animazione. Nella settimana del Carnevale Ambrosiano, dal 17 al 24Cineteca Milano, in collaborazione con Minerva Pictures, presenta inun, animatore, fumettista, regista, sceneggiatore e produttore cinematografico. Dal 1960, anno di nascita della casa di produzioneFilm,ha lavorato ininterrottamente nel campo dell'animazione, segnando la ripresa di un genere che in Italia è stato spesso trascurato. Questa rassegna celebra un nuovo capitolo della preziosa collaborazione fra la Cineteca di Milano e laFilm, che presso gli archivi della Cineteca ha da diversi anni depositato i suoi ...

West and Soda Nella settimana del Carnevale Ambrosiano, dal 17 al 24 febbraio 2021 Cineteca Milano, in collaborazione con Minerva Pictures, presenta in streaming un omaggio a Bruno Bozzetto, animatore, fumettista, regista, sceneggiatore e produttore cinematografico. Dal 1960, anno di nascita della casa di produzione Bruno Bozzetto Film, Bozzetto ha lavorato ...