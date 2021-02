Mondiali | Laegreid trionfa nell' Individuale | Hofer è 19°

(Di mercoledì 17 febbraio 2021) Il norvegese Sturla Holm, 24 anni sabato, conquista a Pokljuka (Slo), l'oro mondialea 20 km(secondo titolo in carriera e la Coppa di specialità): in 49'27'6 e zero errori, ...

Il norvegese Sturla Holm, 24 anni sabato, conquista a Pokljuka (Slo), l'oro mondiale nella 20 km Individuale (secondo titolo in carriera e la Coppa di specialità): in 49'27'6 e zero errori, precede il tedesco Arnd Peiffer, pure lui senza errori. Il norvegese corona una grande stagione e nella 20 km iridata di Pokljuka vince davanti al tedesco Peiffer e al connazionale Dale. Giro di boa per i Mondiali di biathlon 2021 a Pokljuka (Slovenia) e nell'individuale maschile la vittoria è andata al norvegese Sturla Holm Laegreid, che ha suggellato il suo essere leader di Coppa del Mondo.