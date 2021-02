Minacce di violenza, abusi e tossicità: la caster Jess dice basta allo streaming di Rainbow Six Siege (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Jessica “Jess” Bolden, famosa caster di Rainbow Six Siege, ha deciso di dire basta e lasciare il proprio ruolo nel noto gioco esports. Una scelta dettata dai troppi “abusi” subiti e da una tossicità nel gioco che Jess ritiene ormai dilagante. Una notizia che ha colpito la community di Rainbow Six Siege, dato che la conoscenza del gioco da parte di Jess viene considerata molto più elevata della maggior parte dei giocatori. In un video pubblicato su Twitter, Jess ha confermato tutta la sua passione per Siege ma ha anche aggiunto che è arrivato il momento di prendere una decisione drastica. A statement regarding me streaming ... Leggi su esports247 (Di mercoledì 17 febbraio 2021)ica “” Bolden, famosadiSix, ha deciso di diree lasciare il proprio ruolo nel noto gioco esports. Una scelta dettata dai troppi “” subiti e da unanel gioco cheritiene ormai dilagante. Una notizia che ha colpito la community diSix, dato che la conoscenza del gioco da parte diviene considerata molto più elevata della maggior parte dei giocatori. In un video pubblicato su Twitter,ha confermato tutta la sua passione perma ha anche aggiunto che è arrivato il momento di prendere una decisione drastica. A statement regarding me...

