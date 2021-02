M5s | Crimi | «Chi non appoggia Draghi è fuori» E cresce la rabbia dei ribelli | «Carne da macello»

(Di mercoledì 17 febbraio 2021) Monta lanel M5s oggi al voto sul governodopo il caos di riunioni parallele di deputati e senatori di ieri.sbotta: «Chi non vota sì è». Crescono i malumori nel M5S per le riunioni “parallele” dei gruppi di Camera e Senato alla vigilia del voto di fiducia a Palazzo Madama sul governo. Nel cantiere a 5 stelle lache bolle in pentola è ormai incontenibile. Gli attivisti del M5s hanno rotto le righe e serrare i ranghi è diventata la mission impossibile di Vito, rimasto solo al comando, a tenere a freno disertori e. Nella giornata di ieri, la furia movimentista degli eletti è sfogata in tutto il suo potenziale di dissidenza, in interminabili riunioni di deputati e senatori – oggi alla prova del voto ...

... il figlio del cofondatore del Movimento ha proposto l'astensione , ipotesi che invece Vitoe ... La verità è che i malumori sono tanti, ma neli pontieri sono al lavoro per far capire che 'è ...Lega e FI (con Francesco Paolo Sisto) guardano anche alla Giustizia, dove, per il, potrebbe arrivare Vito. Per la Transizione Ecologica circola il nome del pentastellato Buffagni mentre ...La necessità di procedere a passo ancora più spedito nel piano vaccini. Il presidente del Consiglio Mario Draghi prepara il suo esordio in Parlamento che prende il via alle 10 in Senato. Il suo discor ...È rabbia nel M5s oggi al voto sul governo Draghi dopo il caos di riunioni parallele di deputati e senatori. Crimi: "Chi non vota sì è fuori" ...