L'intergruppo PD-M5S-LeU e le strategie in campo: Fico sindaco di Napoli e Zingaretti al Campidoglio? (Di mercoledì 17 febbraio 2021) L'esperienza maturata nel governo "Conte bis" prosegue comunque in Parlamento anche con il nascente governo Draghi. Nella giornata di ieri, infatti, PD, Movimento 5 Stelle e Liberi e Uguali hanno dato vita ad un intergruppo che ha proprio l'obiettivo di rafforzare tutte le politiche portate avanti durante l'ultimo anno e mezzo, prima delle dimissioni del premier Giuseppe Conte in seguito allo "strappo" di Italia Viva. Proprio il premier uscente ha salutato con grande soddisfazione la nascita delL'intergruppo, definendola un'iniziativa "giusta e opportuna" in quanto sarebbe forte l'esigenza "di costruire spazi e percorsi di riflessione che valorizzino il lavoro comune già svolto – afferma Conte – e contribuiscano a indirizzare la svolta ecologica e digitale e le riforme nel segno di una maggiore equità e inclusione sociale". In questo modo, le tre ...

