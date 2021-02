Laura Chiatti e quell’ossessione: “Sono una paranoica insicura” (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Laura Chiatti svela in un’intervista al Corriere della Sera tutte le sue insicurezze e fragilità. Mettendo in mostra come molti traumi li portiamo dietro per tutta la vita. Laura Chiatti lo ammette e lo urla a grande voce “Sono una paranoica insicura“. Il messaggio di Laura può essere molto importante per tante donne che come L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di mercoledì 17 febbraio 2021)svela in un’intervista al Corriere della Sera tutte le sue insicurezze e fragilità. Mettendo in mostra come molti traumi li portiamo dietro per tutta la vita.lo ammette e lo urla a grande voce “una“. Il messaggio dipuò essere molto importante per tante donne che come L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

siamotuttipoeti : RT @cmdotcom: #Juve in #Champions, la tifosa #LauraChiatti: 'Ero ossessionata dal seno piccolo' FOTO - sportli26181512 : Ossessioni: la Champions per la Juve, il 'seno piccolo' per la tifosa Laura Chiatti FOTO: La Champions League è un… - cmdotcom : #Juve in #Champions, la tifosa #LauraChiatti: 'Ero ossessionata dal seno piccolo' FOTO - zazoomblog : Laura Chiatti: dimagrimento chirurgia estetica e depressione La confessione - #Laura #Chiatti: #dimagrimento - francobus100 : Laura Chiatti: «Da giovane ossessionata dal seno piccolo, sono ancora paranoica insicura» è STUPIDO DIPENDERE MENTA… -