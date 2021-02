Fino all'ultimo indizio, con Denzel Washington e Jared Leto, in esclusiva digitale dal 5 marzo (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Fino all'ultimo indizio con i premi Oscar Denzel Washington, Rami Malek e Jared Leto arriva in Italia in esclusiva digitale dal 5 marzo. Fino All'ultimo indizio, il thriller con protagonisti i premi Oscar Denzel Washington, Rami Malek e Jared Leto, che per la sua interpretazione nel film ha ricevuto la nomination ai Golden Globe come Miglior attore non protagonista, arriva in Italia in esclusiva digitale da venerdì 5 marzo, disponibile per l'acquisto e il noleggio premium su Amazon Prime Video, Apple Tv, Youtube, Google Play, TIMVISION, Chili, Rakuten ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 17 febbraio 2021)all'con i premi Oscar, Rami Malek earriva in Italia indal 5All', il thriller con protagonisti i premi Oscar, Rami Malek e, che per la sua interpretazione nel film ha ricevuto la nomination ai Golden Globe come Miglior attore non protagonista, arriva in Italia inda venerdì 5, disponibile per l'acquisto e il noleggio premium su Amazon Prime Video, Apple Tv, Youtube, Google Play, TIMVISION, Chili, Rakuten ...

matteosalvinimi : Condannato all’ergastolo per omicidio della figlia, violenza sessuale e maltrattamenti in famiglia verso gli altri… - fattoquotidiano : Pd e M5S hanno provato fino all’ultimo a far ritirare gli emendamenti di Lega, Forza Italia, Italia Viva e Azione v… - CatalfoNunzia : Da Ministro, nonostante lo stallo causato dalla crisi di Governo, fino all’ultimo giorno ho lavorato per continuare… - Think_movies : “Fino all’ultimo indizio”: dal 5 marzo in esclusiva digitale il thriller con Denzel Washington, Rami Malek e Jared… - franco_947 : @oriano_david @Elena81353537 Tranquillo, non voglio polemizzare. Personalmente ritengo di soddisfare il dovere di s… -