«È possibile che mi sia contagiato toccando una maniglia o il cellulare?» Ecco cosa dice la scienza (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Due pazienti raccontano le loro supposizioni ma sono tantissime le persone che si ammalano di Covid-19 e non sanno come sia successo. Il contagio attraverso le superfici è raro. Piuttosto, attenzione alle mascherine Leggi su corriere (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Due pazienti raccontano le loro supposizioni ma sono tantissime le persone che si ammalano di Covid-19 e non sanno come sia successo. Il contagio attraverso le superfici è raro. Piuttosto, attenzione alle mascherine

ilriformista : Possibile che il Parlamento continui a far finta di niente? (di @PieroSansonetti) #Palamara #Prestipino #Cartabia… - raffaellapaita : Come è possibile che un partito che non esprime #donne ai vertici delle istituzioni possa rappresentare il Paese? N… - borghi_claudio : @RichardMardukas @PasaSaviano @alessia_smile6 @matteosalvinimi @AlbertoBagnai @LegaSalvini Dubito fortemente che Sp… - MarisaLevi1 : RT @agensir: #PapaFrancesco a Messa del Mercoledì delle Ceneri: questo nostro viaggio di ritorno a Dio è possibile solo perché c’è stato il… - hugmerames_ : Raga ma come è possibile che stiano ancora girando il 6? #CheDioCiAiuti6 -