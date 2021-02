Draghi: 'strategia progetti Next generation trasversale e sinergica' (2) (Di mercoledì 17 febbraio 2021) (Adnkronos) - "Gli orientamenti che il Parlamento esprimerà nei prossimi giorni a commento della bozza di Programma presentata dal governo uscente -ha proseguito il presidente del Consiglio- saranno di importanza fondamentale nella preparazione della sua versione finale. "Le Missioni del Programma -ha spiegato quindi il premier- potranno essere rimodulate e riaccorpate, ma resteranno quelle enunciate nei precedenti documenti del governo uscente, ovvero l'innovazione, la digitalizzazione, la competitività e la cultura; la transizione ecologica; le infrastrutture per la mobilità sostenibile; la formazione e la ricerca; l'equità sociale, di genere, generazionale e territoriale; la salute e la relativa filiera produttiva. Dovremo rafforzare il Programma prima di tutto per quanto riguarda gli obiettivi strategici e le riforme che li accompagnano". Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 17 febbraio 2021) (Adnkronos) - "Gli orientamenti che il Parlamento esprimerà nei prossimi giorni a commento della bozza di Programma presentata dal governo uscente -ha proseguito il presidente del Consiglio- saranno di importanza fondamentale nella preparazione della sua versione finale. "Le Missioni del Programma -ha spiegato quindi il premier- potranno essere rimodulate e riaccorpate, ma resteranno quelle enunciate nei precedenti documenti del governo uscente, ovvero l'innovazione, la digitalizzazione, la competitività e la cultura; la transizione ecologica; le infrastrutture per la mobilità sostenibile; la formazione e la ricerca; l'equità sociale, di genere, generazionale e territoriale; la salute e la relativa filiera produttiva. Dovremo rafforzare il Programma prima di tutto per quanto riguarda gli obiettivi strategici e le riforme che li accompagnano".

