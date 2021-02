Draghi: «Senza le donne nessun rilancio del Paese. La parità non è un farisaico rispetto delle quote rosa» – Il video (Di mercoledì 17 febbraio 2021) «La mobilitazione di tutte le energie del Paese nel suo rilancio non può prescindere dal coinvolgimento delle donne», ha detto il presidente del Consiglio Mario Draghi durante il discorso in Senato per il primo voto di fiducia del nuovo governo. «Intendiamo lavorare per ridurre il divario salariale», ha sostenuto il premier nel suo intervento, sottolineando che «l’Italia presenta uno dei peggiori gap salariali tra generi in Europa, oltre una cronica scarsità di donne in posizioni manageriali di rilievo». Il vero raggiungimento della parità di genere: «non significa un farisaico rispetto di quote rosa richieste dalla legge – ha detto l’ex numero uno della Bce – richiede che siano garantite ... Leggi su open.online (Di mercoledì 17 febbraio 2021) «La mobilitazione di tutte le energie delnel suonon può prescindere dal coinvolgimento», ha detto il presidente del Consiglio Mariodurante il discorso in Senato per il primo voto di fiducia del nuovo governo. «Intendiamo lavorare per ridurre il divario salariale», ha sostenuto il premier nel suo intervento, sottolineando che «l’Italia presenta uno dei peggiori gap salariali tra generi in Europa, oltre una cronica scarsità diin posizioni manageriali di rilievo». Il vero raggiungimento delladi genere: «non significa undirichieste dalla legge – ha detto l’ex numero uno della Bce – richiede che siano garantite ...

