Draghi | restaurazione o rinascita? Segui la diretta con Peter Gomez

(Di mercoledì 17 febbraio 2021) Oggi è il giorno del discorso di Marioal Senato, del dibattito in Aula e del voto di fiducia. Gli aggiornamenti incone il giornalista Giuseppe Pipitone L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

"Il nuovo governo ha tutto il sapore di unae ciò è determinato dal fatto che da ... La pattuglia di parlamentari contrari al Governo, di cui Cabras fa parte, chiede dunque di ...Qual è il suo giudizio sulla squadra del governo? Il governo dovrà trovare un'anima e ai ... C'è chi parla di "", condivide? Tutti i partiti sono scontenti. La Lega voterà la fiducia ...Chi sia Mario Draghi lo sappiamo. Il perché compaia in questo momento sulla scena politica è sufficientemente chiaro: per rimettere il Paese in ...Se la parte “politica” del governo Draghi è stata plasmata con il manuale Cencelli che neanche nella Prima Repubblica, la parte “tecnica” sembra distillata con l’alambicco della restaurazione dei pote ...