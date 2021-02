Draghi: 'errore proteggere indifferentemente tutte le attività economiche' (Di mercoledì 17 febbraio 2021) su Notizie.it. Leggi su notizie (Di mercoledì 17 febbraio 2021) su Notizie.it.

pietroraffa : #Draghi:'Il governo dovrà proteggere tutti i lavoratori, ma sarebbe un errore proteggere indifferentemente tutte le… - ricpuglisi : 'Sarebbe un errore proteggere tutte le attività economiche' Zero applausi. #Draghi - RaiNews : 'Uscire dalla pandemia non sarà come riaccendere la luce. Dobbiamo proteggere tutti i lavoratori, ma sarebbe un err… - beppe32 : #Senato #Draghi Errore sui numeri, Il primo testa di cazzo della #la7 lo ha già evidenziato. Caro testa di minchia… - SignorAldo : RT @lucianoghelfi: #Draghi: uscire dalla pandemia non sarà come riaccendere la luce. Il governo dovrà proteggere tutti i lavoratori, ma s… -