Diritti tv, tutti contro tutti (ma Sky deve pagare subito i club) (Di mercoledì 17 febbraio 2021) tutti contro tutti e avanti in ordine sparso. I club della Serie A non riescono a trovare una linea comune sull'assegnazione dei Diritti tv per il prossimo triennio e sono spaccati anche sull'ipotesi, ormai praticamente tramontata, di ingresso dei fondi CVC-Advent-Fsi nel capitale della Lega. Una rottura verticale che ha spinto il nucleo delle medio-piccole a disertare in massa l'assemblea del 17 febbraio in cui le big, capitanate da Juventus e Inter, avevano chiesto formalmente di arrivare al voto sull'assegnazione dei pacchetti così da incamerare l'offerta da 840 milioni di euro di DAZN per l'esclusiva di 7 gare su 10 a giornata, lasciandosi mani libere per le restanti 3 in modo da ottimizzare i ricavi e avvicinarsi in maniera sensibile alla soglia del miliardo di ... Leggi su panorama (Di mercoledì 17 febbraio 2021)e avanti in ordine sparso. Idella Serie A non riescono a trovare una linea comune sull'assegnazione deitv per il prossimo triennio e sono spaccati anche sull'ipotesi, ormai praticamente tramontata, di ingresso dei fondi CVC-Advent-Fsi nel capitale della Lega. Una rottura verticale che ha spinto il nucleo delle medio-piccole a disertare in massa l'assemblea del 17 febbraio in cui le big, capitanate da Juventus e Inter, avevano chiesto formalmente di arrivare al voto sull'assegnazione dei pacchetti così da incamerare l'offerta da 840 milioni di euro di DAZN per l'esclusiva di 7 gare su 10 a giornata, lasciandosi mani libere per le restanti 3 in modo da ottimizzare i ricavi e avvicinarsi in maniera sensibile alla soglia del miliardo di ...

6000sardine : Abbiamo bisogno di voi! Ogni giorno noi siamo Qui e lui rinchiuso in carcere, ogni giorno i diritti umani vengono… - MeMaliq : RT @Medhope_FCEI: Grazie ?? @maurobiani per questa bellissima vignetta uscita su @Riforma_it e buona #FestadellaLibertá ai protestanti ma no… - gabrielepx : Sbrodolamento collettivo per #Draghi, ma vedremo alla prova dei fatti COSA farà e CHI lo voterà. Lo vedremo sulla… - FedericoDinca : Questo l’appello forte del Presidente del Consiglio #MarioDraghi che ci spinge a lavorare su identità europea, sist… - SonDandelion : RT @gaelle14juillet: .@maurobiani per la #FestaDellaLibertà dei #valdesi e di tutti i protestanti italiani. Il 17 febbraio 1848 re Carlo Al… -