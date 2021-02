«Cruella» | il primo trailer con Emma Stone in versione Crudelia De Mon

(Di mercoledì 17 febbraio 2021) Gli occhi verdi, il rossetto rosso, un pallore lunare e i capelli colorati di bianco e di nero, divisi da una linea netta e precisa. È una Crudelia De Mon molto dark e burtoniana quella che scopriamo nel primo trailer ufficiale di Cruella, il nuovo film della Disney in uscita il prossimo maggio e dedicato a una delle villain più affascinanti dell’universo dei cartoni: la perfida feticista delle pellicce protagonista de La carica dei 101. Dopo essere stata interpretata da Glenn Close in due fortunati live-action usciti nel 1996 e nel 2000, a raccogliere il testimone oggi è il premio Oscar Emma Stone, a metà strada tra la Catwoman interpretata da Michelle Pfeiffer e la Winona Ryder di Beetlejuice. https://www.youtube.com/watch?v=gmRKv7n2If8

