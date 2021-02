Chicory | A Colorful Tale dai creatori di Celeste e Wandersong arriverà su PS5 e PS4

Leggi su eurogamer

A, il nuovo ispirato titolo del publisher Finji, è ora in arrivo su PS4 e PS5 insieme alla versione PC precedentemente annunciata.nasce da un'idea dello sviluppatore diGreg Lobanov e presenta la musica della compositrice diLena Raine. Il titolo viene descritto come un gioco d'avventura che vi metterà nei panni di un cane con un pennello magico. Dovrete utilizzare il potere dell'arte per esplorare, risolvere puzzle, aiutare i vostri amici animali e restituire al mondo il colore. Questo pennello, inoltre, potrà essere usato in vari modi, ad esempio risulterà utile per illuminare con vernice luminosa le caverne più buie. Il gioco proporrà anche una modalità cooperativa per 2 giocatori.