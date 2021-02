Boschi: “Nel Pd solo ruoli minori per le donne. In Iv le quote le chiederanno gli uomini” (Di mercoledì 17 febbraio 2021) “Renzi premier, ma anche da sindaco e poi da segretario, ha sempre insistito sulla parità. E uno dei meriti che ha e che in pochi gli riconoscono”. La capogruppo di Italia Viva alla Camera Maria Elena Boschi affronta il tema della parità di genere e delle donne dopo le polemiche nate nel Pd a seguito della formazione del governo Draghi, dove i dem contano tre ministri, tutti e tre uomini. “Italia Viva aveva due ministre, donne. Ora ha una ministra”, sottolinea Boschi intervistata dal Messaggero. “Penso che ci sia un gap culturale: anche nel giornalismo, in magistratura, nelle professioni, le donne sono valorizzate spesso solo a parole. Sono felice di militare in un partito capace di riconoscere davvero il ruolo delle donne. Da noi il problema delle ... Leggi su tpi (Di mercoledì 17 febbraio 2021) “Renzi premier, ma anche da sindaco e poi da segretario, ha sempre insistito sulla parità. E uno dei meriti che ha e che in pochi gli riconoscono”. La capogruppo di Italia Viva alla Camera Maria Elenaaffronta il tema della parità di genere e delledopo le polemiche nate nel Pd a seguito della formazione del governo Draghi, dove i dem contano tre ministri, tutti e tre. “Italia Viva aveva due ministre,. Ora ha una ministra”, sottolineaintervistata dal Messaggero. “Penso che ci sia un gap culturale: anche nel giornalismo, in magistratura, nelle professioni, lesono valorizzate spessoa parole. Sono felice di militare in un partito capace di riconoscere davvero il ruolo delle. Da noi il problema delle ...

Governo, Boschi: «Nel Pd per le donne solo ruoli minori, sfoderino il coraggio»

