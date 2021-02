Auto elettriche - Forme classiche, cuore a batteria (Di mercoledì 17 febbraio 2021) C'è voglia di grandi classici, anche nel mondo della mobilità a batterie. Delle rivisitazioni moderne abbiamo già parlato; ora, invece, è giunto il momento di approfondire il tema delle riconversioni elettriche di veri modelli del passato. Come sappiamo, è oggi possibile dotare vecchi veicoli di powertrain a elettroni, anche se non si tratta di semplici retrofit: piuttosto, i lavori riguardano repliche, continuation series e restomod. Bavarese e croata. La storia della Rimac prende il via con il restomod di una BMW Serie 3 E30 dal motore fuso. La conversione elettrica della vettura avviene in un garage e nasce dalla collaborazione tra Mate Rimac e l'ingegnere Igor Pongrac, oggi capo della produzione nell'azienda fondata dal sodale. Più volte modificata, nel 2012 l'Auto conquisterà diversi record nella propria categoria, come il quarto di miglio in soli ... Leggi su quattroruote (Di mercoledì 17 febbraio 2021) C'è voglia di grandi classici, anche nel mondo della mobilità a batterie. Delle rivisitazioni moderne abbiamo già parlato; ora, invece, è giunto il momento di approfondire il tema delle riconversionidi veri modelli del passato. Come sappiamo, è oggi possibile dotare vecchi veicoli di powertrain a elettroni, anche se non si tratta di semplici retrofit: piuttosto, i lavori riguardano repliche, continuation series e restomod. Bavarese e croata. La storia della Rimac prende il via con il restomod di una BMW Serie 3 E30 dal motore fuso. La conversione elettrica della vettura avviene in un garage e nasce dalla collaborazione tra Mate Rimac e l'ingegnere Igor Pongrac, oggi capo della produzione nell'azienda fondata dal sodale. Più volte modificata, nel 2012 l'conquisterà diversi record nella propria categoria, come il quarto di miglio in soli ...

quattroruote : #Auto #elettriche, quando i grandi classici abbracciano i powertrain a zero emissioni, tra repliche, restomod e con… - Digital_Day : Secondo Gates, non stiamo facendo abbastanza per risolvere i grandi problemi come gli allevamenti animali o l’inqui… - joseadss : RT @miia_2018: 'Vietate auto elettriche e ibride nel parcheggio sotterraneo. In caso di incendio, i vigili del fuoco non saranno in grado d… - RosannaMarani : Rinnovabili, decarbonizzazione e sostenibilità delle auto elettriche: i 6 punti del ministro Cingolani per attuare… - LucaCisternino1 : RT @timbusiness: In controtendenza rispetto alla totalità del mercato automobilistico, la vendita di auto elettriche ha registrato un notev… -

Ultime Notizie dalla rete : Auto elettriche La svolta di Shell: dalla benzina all'elettrico Sta per compiere una svola epocale, l'azienda infatti sembra avere dei piani molto ambiziosi nel settore delle auto elettriche; e non dimentichiamo che stiamo parlando del colosso che ogni giorno ...

La gigafactory delle batterie rimette in moto l'ex polo Olivetti La più grande fabbrica d'Europa per la realizzazione di batterie al litio per le auto elettriche potrebbe nascere in Piemonte. E più precisamente a Scarmagno, nell'ex polo Olivetti un tempo cuore pulsante dell'economia piemontese ma ormai in disuso da quasi un ventennio. Si tratta ...

Auto elettriche economiche, 10 modelli a meno di 20mila euro Il Sole 24 ORE Il dominio elettrico di Tesla scricchiola: il sorpasso di VW è vicino? Secondo gli analisti di LMC entro il 2025 la Casa tedesca conquisterà il 15% del mercato a fronte del 10% di Musk e soci: tutte le previsioni Il mercato dell’auto elettrica è in continua espansione.

Bill Gates sul cambiamento climatico: "Bene le auto elettriche, ma la mobilità è solo un terzo del problema" Bill Gates, il miliardario fondatore di Microsoft, ha parlato a ruota libera in un seguitissimo podcast: ha presentato un nuovo libro, elogiato Elon Musk e spiegato perché la sua fondazione non finanz ...

Sta per compiere una svola epocale, l'azienda infatti sembra avere dei piani molto ambiziosi nel settore delle; e non dimentichiamo che stiamo parlando del colosso che ogni giorno ...La più grande fabbrica d'Europa per la realizzazione di batterie al litio per lepotrebbe nascere in Piemonte. E più precisamente a Scarmagno, nell'ex polo Olivetti un tempo cuore pulsante dell'economia piemontese ma ormai in disuso da quasi un ventennio. Si tratta ...Secondo gli analisti di LMC entro il 2025 la Casa tedesca conquisterà il 15% del mercato a fronte del 10% di Musk e soci: tutte le previsioni Il mercato dell’auto elettrica è in continua espansione.Bill Gates, il miliardario fondatore di Microsoft, ha parlato a ruota libera in un seguitissimo podcast: ha presentato un nuovo libro, elogiato Elon Musk e spiegato perché la sua fondazione non finanz ...