Australian Open, Serena Williams stupisce. A 39 anni "è come tornare indietro nel tempo" Serena Williams, a 39 anni in semifinale agli Australian Open, sa che è stata una grande impresa e un po' come "tornare indietro nel tempo". La campionessa statunitense ha unito i "suoi movimenti e la sua potenza" contro Simona Halep. L'ex numero 1, ora decima del seeding, ha battuto nei quarti la romena che è numero 2 del Mondo e del seeding, per 6-3, 6-3. Per la Williams è la 40esima semifinale in un torneo dello Slam. "È la migliore partita che ho giocato in questo torneo, di sicuro", ha detto a fine partita. "Mi sono resa conto che stavo commettendo molti errori non forzati nelle partite che ho perso, ma sapevo di avere l'opportunità di giocare meglio. Ed è quello che ho fatto", ha aggiunto.

