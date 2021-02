Ashwalkers - prova

Leggi su eurogamer

(Di mercoledì 17 febbraio 2021) Tra le demo proposte nel Festival dei giochi di Steam, quella del survival narrativospicca per la presenza di un nome in particolare: Hervé Bonin. È uno dei fondatori di Dontnod, tra le menti dietro Remember Me e Life is Strange. Con il suo nuovo studio, Nameless XIII, si cimenta questa volta in un'avventura a scelte multiple, con un percorso non lineare tra città fantasma e valli battute da venti impetuosi e cenere. A prima vista,sembrerebbe un survival procedurale. In realtà è pensato e scritto come un percorso interattivo, che conduce, a seconda degli approcci e dei percorsi scelti dal giocatore, a uno dei 34 finali. L'intero gameplay di, per fare un paragone, è una versione contemporanea ed esteticamente potenziata di Oregon Trail: ha molto dell'avventura testuale. Come avveniva nei libri game, ...