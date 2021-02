Antitrust | multa da 7 milioni a Facebook per l’uso dei dati utenti

(Di mercoledì 17 febbraio 2021) ROMA (ITALPRESS) – L’Autorità garante della concorrenza e del mercato ha sanzionato per 7di euroIreland Ltd. e la sua controllanteInc., per non aver attuato quanto prescritto nel provvedimento emesso nei loro confronti nel novembre 2018. In particolare, con tale decisione, l’Autorità aveva accertato che“induceva ingannevolmente glia registrarsi sulla sua piattaforma non informandoli subito e in modo adeguato – durante l’attivazione dell’account – dell’attività di raccolta, con intento commerciale, deida loro forniti e, più in generale, delle finalità remunerative sottese al servizio, enfatizzandone viceversa la gratuità”. Per l’, inoltre, le informazioni fornite darisultavano ...

