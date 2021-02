Alda D’Eusanio chiede scusa a Laura Pausini e al compagno: ecco la lettera (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Dopo la squalifica al Grande Fratello Vip, Alda D’Eusanio ha finalmente rotto il silenzio e chiede scusa a Laura Pausini Dopo giorni di silenzio dalla sua squalifica Alda D’Eusanio finalmente ha parlato. La giornalista come tutti ricorderanno è stata sbattuta fuori dalla casa in modo immediato dopo aver detto delle parole scioccanti su Laura L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Dopo la squalifica al Grande Fratello Vip,ha finalmente rotto il silenzio eDopo giorni di silenzio dalla sua squalificafinalmente ha parlato. La giornalista come tutti ricorderanno è stata sbattuta fuori dalla casa in modo immediato dopo aver detto delle parole scioccanti suL'articolo proviene da Leggilo.org.

anticipazionitv : #GFVIP5 ?? Alda scrive dopo l'espulsione dal reality Mediaset ???? #exrosmello #17febbraio - clikservernet : Alda D’Eusanio scrive a Laura Pausini: “Ti chiedo scusa per averti arrecato un dolore” - Noovyis : (Alda D’Eusanio scrive a Laura Pausini: 'Ti chiedo scusa per averti arrecato un dolore') Playhitmusic - - Notiziedi_it : GFVip, Alda D’Eusanio pubblica il messaggio di scuse inviato a Laura Pausini - Rocse13 : RT @__occhiprofondi: Per Alda D'Eusanio: qual è la tua canzone preferita di Laura Pausini? #gflateshow -

Ultime Notizie dalla rete : Alda D’Eusanio Antonella Clerici conduttrice di The Voice Senior, Maurizio Costanzo fa un commento che lascia interdetti: “Mi aspetto di tutto …” Baritalia News