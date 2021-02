Alan Friedman bandito da Rai 1. Coletta: «Ho chiesto di non ospitarlo più» (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Alan Friedman Dopo aver definito l’ex First Lady d’America Melania Trump, in diretta a Unomattina, “escort di Donald Tump”, Alain Friedman è bandito da Rai 1. Il direttore Stefano Coletta, intervenuto in Commissione di Vigilanza Rai, ha ordinato di non invitare più il giornalista americano nelle trasmissioni della sua rete: “Chiunque abbia lavorato con me sa quanto io abbia lavorato come autore sulla figura femminile e sul tema della violenza alle donne. Sono stato curatore di ‘Amore Criminale’, sono stato curatore come capo progetto di ‘Chi l’ha visto?’. Cronache di diverso spessore che non mi possono non aver portato immediatamente a stigmatizzare con grandissima determinazione davvero l’orrenda locuzione linguistica utilizzata da Alan Friedman. Per cui ... Leggi su davidemaggio (Di mercoledì 17 febbraio 2021)Dopo aver definito l’ex First Lady d’America Melania Trump, in diretta a Unomattina, “escort di Donald Tump”, Alainda Rai 1. Il direttore Stefano, intervenuto in Commissione di Vigilanza Rai, ha ordinato di non invitare più il giornalista americano nelle trasmissioni della sua rete: “Chiunque abbia lavorato con me sa quanto io abbia lavorato come autore sulla figura femminile e sul tema della violenza alle donne. Sono stato curatore di ‘Amore Criminale’, sono stato curatore come capo progetto di ‘Chi l’ha visto?’. Cronache di diverso spessore che non mi possono non aver portato immediatamente a stigmatizzare con grandissima determinazione davvero l’orrenda locuzione linguistica utilizzata da. Per cui ...

