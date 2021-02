A che ora parla Draghi in diretta e quando si vota la fiducia al Senato il 17 febbraio (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Il primo cruciale appuntamento per la formazione del nuovo Governo sta per compiersi: a che ora parla Draghi in questa mattinata del 17 febbraio al Senato e quando poi verrà votata la fiducia per il nuovo premier successore di Giuseppe Conte? I ritmi di giornata saranno serrati ma gli interessati alle sorti della squadra guidata dall’ex presidente della Banca centrale europea dovranno mettersi davvero comodi prima di avere notizie certe sulla tenuta della nuova compagine. Si parte dalle imminenti dichiarazioni del nuovo presidente del Consiglio. Draghi interverrà in Senato esattamente alle ore 10 di questa mattina. Si preannuncia un discorso breve e stringato ma che vada dritto al sodo per ottenere la fiducia di chi ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Il primo cruciale appuntamento per la formazione del nuovo Governo sta per compiersi: a che orain questa mattinata del 17alpoi verràta laper il nuovo premier successore di Giuseppe Conte? I ritmi di giornata saranno serrati ma gli interessati alle sorti della squadra guidata dall’ex presidente della Banca centrale europea dovranno mettersi davvero comodi prima di avere notizie certe sulla tenuta della nuova compagine. Si parte dalle imminenti dichiarazioni del nuovo presidente del Consiglio.interverrà inesattamente alle ore 10 di questa mattina. Si preannuncia un discorso breve e stringato ma che vada dritto al sodo per ottenere ladi chi ...

