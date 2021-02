Volpe si rifugia in chiesa nel centro di Firenze | liberata in collina

Leggi su dire

(Di martedì 16 febbraio 2021) FIRENZE – Ha trascorso la notte nel matroneo di Sant’Egidio, la chiesa a cui si accede dal porticato dell’ospedale Santa Maria Nuova. Poi, scoperta, è stata catturata e liberata nelle colline che circondano Firenze. È la storia curiosa di una volpe che si è scelta un rifugio di pregio e in pieno centro storico per trascorrere la notte. L’animale è stato scoperto dopo che “strani rumori” hanno attirato l’attenzione dei sorveglianti. Qualcuno ha pensato a una persona, magari in cerca di riparo per il freddo pungente. Invece “con grande sorpresa- racconta Giancarlo Landini, presidente della fondazione Santa Maria Nuova- abbiamo scoperto che si trattava di una volpe, probabilmente in cerca di un rifugio sicuro e di cibo. Ormai ci stiamo sempre più abituando alle visite di questi animali in città che diventano frequenti nei periodi in cui siamo zona arancione: la quasi totalità dell’assenza delle persone le invita a circolare indisturbate alla ricerca di cibo”. La faccenda, così, è passata agli operatori del servizio di igiene urbana e veterinaria, diretto da Enrico Loretti. Catturata, dopo un brevissimo ricovero e i necessari controlli, è stata liberato.