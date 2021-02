Variante inglese, gli esperti promuovono il sistema a colori: “Funziona, ora servono zone rosse locali e più restrizioni in fascia gialla” (Di martedì 16 febbraio 2021) Inasprire le misure per evitare che la Variante inglese faccia esplodere i contagi. Le mutazioni del coronavirus sono il nuovo fronte nella lotta alla pandemia, con gli esperti italiani ed europei che chiedono ora un “rafforzamento delle restrizioni”. In Italia tra due settimane il 50% dei casi sarà positivo al ceppo inglese, che diventerà presto prevalente: è il quadro spiegato dall’epidemiologo computazionale Alessandro Vespignani. È questo il contesto di rischio che ha portato, ad esempio, il governo Draghi a decidere di fermare in extremis la ripartenza dello sci, nonostante le polemiche. Ora l’esecutivo ha poco tempo per decidere la strada da seguire, in vista del 5 marzo, scadenza del Dpcm attualmente in vigore: l’ipotesi lockdown totale per il momento resta in un cassetto, ma ci sono le ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 16 febbraio 2021) Inasprire le misure per evitare che lafaccia esplodere i contagi. Le mutazioni del coronavirus sono il nuovo fronte nella lotta alla pandemia, con gliitaliani ed europei che chiedono ora un “rafforzamento delle”. In Italia tra due settimane il 50% dei casi sarà positivo al ceppo, che diventerà presto prevalente: è il quadro spiegato dall’epidemiologo computazionale Alessandro Vespignani. È questo il contesto di rischio che ha portato, ad esempio, il governo Draghi a decidere di fermare in extremis la ripartenza dello sci, nonostante le polemiche. Ora l’esecutivo ha poco tempo per decidere la strada da seguire, in vista del 5 marzo, scadenza del Dpcm attualmente in vigore: l’ipotesi lockdown totale per il momento resta in un cassetto, ma ci sono le ...

