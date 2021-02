Stefano De Martino | dopo l’annuncio della gravidanza di Belen si fa intervistare e dice …

(Di martedì 16 febbraio 2021)è incinta al quinto mese, questo ormai l’ha detto lei stessa e, dunque, non ci sono più dubbi ma solo spazi per gli auguri.il rincorrersi di notizie su una vera o presuntabellissima argentina, la seconda notizia che interessava di più era come l’avesse presa l’ex maritoDecon il qualeha un altro figlio, Santiago. Le notizie più ricorrenti erano che lui non l’avesse presa affatto bene e anche dalle foto che postava sui social pareva fosse triste e un po’ giù di tono. Ma comunque, che in questo periodo sta conducendo “Stasera tutto è possibile”, non si è sbottonato sull’argomento.Deospite a Ciao Maschio la trasmissione di Nunzia De ...

pairsonnalitesF : ITD — Stefano De Martino racconta del suo modello di donna ideale: ... e unilaterale della donna che “crede di parl… - FernandoCorti1 : @CdT_Online Stefano Dias e Martino Rossi a confronto. Visioni generazionali opposte. - DivinaCommediaQ : RT @infoitcultura: Battuta su Dante Alighieri a “Stasera tutto è possibile”: la reazione di Stefano De Martino - infoitcultura : STEFANO DE MARTINO/ Un grave lutto ha investito la sua famiglia (Ciao maschio) - infoitcultura : Battuta su Dante Alighieri a “Stasera tutto è possibile”: la reazione di Stefano De Martino -

Ultime Notizie dalla rete : Stefano Martino

...un video che mostra il suo pancino che cresce sono giunti tantissimi commenti al video stesso e tra questi non è mancato qualcuno che ha duramente preso in giro l'ex moglie diDe. ...La quinta puntata del comedy show di Rai2, prodotto in collaborazione con Endemol Shine Italy e condotto daDe, andrà in onda martedì 16 febbraio alle 21.20. Sul palco dell'Auditorium ...Belen è incinta al quinto mese, questo ormai l’ha detto lei stessa e, dunque, non ci sono più dubbi ma solo spazi per gli auguri. Dopo il rincorrersi di notizie su una vera o presunta gravidanza ...Domenica scorsa, a Domenica In condotta da Mara Venier, tra gli altri ospiti è entrato a sorpresa Vincenzo De Lucia, un bravissimo imitatore che è presenza fissa anche nella trasmissione condotta da S ...