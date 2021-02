SoftBank ai massimi di sempre | superata quotazione durante bolla dot-com

(Di martedì 16 febbraio 2021) (Teleborsa) – Le azioni dihanno chiuso in aumento del 4,15% sulla borsa di Tokyo, raggiungendo idia quota 10,420 yen, sopra i 10,111 yen ottenuti nel febbraio 2000, nel pieno delladelle dot-com. Gli investitori hanno celebrato la ripresa del portafoglio tecnologico dell’azienda. Le azioni del colosso giapponese erano già in grande rialzo negli scorsi mesi, tanto che sono aumentate di quasi il 300% dai minimi toccati lo scorso marzo, quando l’arrivo della pandemia da Covid-19 sconvolse il suo portafoglio. Ora la sua capitalizzazione di mercato è sopra i 200 miliardi di dollari: ciò segna un netto miglioramento rispetto a un anno fa, quando era scivolata al terzo posto nella classifica delle aziende più grandi del Nikkei 225.

Ultime Notizie dalla rete : SoftBank massimi

QuiFinanza

Le azioni dihanno chiuso in aumento del 4,15% sulla borsa di Tokyo, raggiungendo idi sempre a quota 10,420 yen, sopra i 10,111 yen ottenuti nel febbraio 2000, nel pieno della bolla delle dot - ...è solo uno dei cosiddetti "market - mover" che con le loro azioni possono influenzare il mercato, determinando anche l'andamento degli asset. Entra in gioco quindi una sorta di "...Le azioni di SoftBank hanno chiuso in aumento del 4,15% sulla borsa di Tokyo, raggiungendo i massimi di sempre a quota 10,420 yen, sopra i 10,111 ...La più grande acquisizione della storia nel campo dei processori sta trovando diversi ostacoli. Molte aziende si oppongono, e anche la Cina prova a fare la sua parte: ARM deve restare totalmente indip ...