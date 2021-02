Serie A | sette club scrivono a Dal Pino | «Votiamo subito sui diritti tv»

Leggi su calcionews24

(Di martedì 16 febbraio 2021) Atalanta, Fiorentina, Inter, Juve, Lazio, Napoli, Verona compatte a Dal: «Le ampie spiegazioni di Dazn e Sky hanno consentito di fugare ogni dubbio» Due pagine, indirizzate a Paolo Dal. Una lettera firmata dai presidenti didiA per chiedere al presidente della Lega diA che «nell’assemblea da Lei convocata per mercoledì 17 febbraio, si ponga, senza indugio, in votazione l’assegnazione deiaudiovisivi del campionato diA», per il triennio 2021/2024. Come riporta Repubblica a firmare il documento sono Atalanta, Fiorentina, Inter, Juve, Lazio, Napoli, Verona. A condividere nella sostanza la richiesta, pur con accenti diversi che li hanno portati a non volersi esporre, sono anche i vertici di Milan, Udinese e ...