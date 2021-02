Roma, «casa chiusa» a due passi dalla Colombo: la 27enne su Internet si pubblicizzava come “operatrice del benessere” (Di martedì 16 febbraio 2021) Una casa chiusa a due passi – letteralmente – dalla Cristoforo Colombo. «operatrice del benessere», così recitavano gli annunci sui siti Internet pubblicati dalla 27enne, ritenuta la “titolare” dell’attività di prostituzione casalinga che includeva l’impiego anche di altre ragazze. Leggi anche: Roma, massaggi a ‘luci rosse’: 6 arresti per sfruttamento della prostituzione in un centro cinese La donna, già conosciuta dalle forze dell’ordine per aver gestito un’altra casa di prostituzione a Roma – mascherata da associazione sportiva e accademica estetica – al termine degli accertamenti, è stata denunciata in stato di libertà. casa ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 16 febbraio 2021) Unaa due– letteralmente –Cristoforo. «del», così recitavano gli annunci sui sitipubblicati, ritenuta la “titolare” dell’attività di prostituzionelinga che includeva l’impiego anche di altre ragazze. Leggi anche:, massaggi a ‘luci rosse’: 6 arresti per sfruttamento della prostituzione in un centro cinese La donna, già conosciuta dalle forze dell’ordine per aver gestito un’altradi prostituzione a– mascherata da associazione sportiva e accademica estetica – al termine degli accertamenti, è stata denunciata in stato di libertà....

