Pepite di camembert | croccanti ma dal cuore morbido!

Leggi su pianetadonne.blog

(Di martedì 16 febbraio 2021) Siete alla ricerca di un piatto sfizioso, che sia ideale da servire al momento dell’antipasto e che possa stupire i vostri ospiti? Ecco la ricetta, per cucinare delle buonissimedi. Ingredienti: 250 grammi di formaggio2 uova intere Un po’ di pane grattugiato Q.b. di olio di semi (vi servirà per cuocere le). Le dosi indicate sono per quattro persone circa. Preparare il formaggio Tagliare in due parti il formaggioe riporlo nel congelatore per farlo rassodare, per circa un’oretta, sistemandolo sopra un piatto. Formare leTrascorso il tempo di riposo, utilizzando un bicchiere o un coppa pasta tagliare dei cerchi dal formaggio. Dentro due bacinelle separate, mettere in una il pane grattugiato e nell’altra le uova, che dovranno ...