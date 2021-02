“Non me lo merito”. Rosalinda Cannavò distrutta dopo il messaggio aereo (Di martedì 16 febbraio 2021) Tensione al Grande Fratello Vip tra Dayane Mello e Rosalinda Cannavò, le due vippone diventate amiche nel corso della quinta edizione del reality show condotto da Alfonso Signorini. Nonostante già in passato ci fossero state alcune incomprensioni tra le due, dopo l’avvicinamento tra l’attrice e Andrea Zenga Dayane si è lamentata dell’amica perché è stata l’ultima a sapere della ‘tresca’. L’attrice siciliana non ha gradito gli atteggiamenti dalla modella brasiliana ed ha addirittura avuto un dubbio: “Ma è mia amica o nemica?”. La Mello non ha perdonato a Rosalinda neanche la nomination contro Giulia Salemi e qualcosa si è rotto. Stefania Orlando non ha alcun dubbio su questa vicenda ed è certa al 100% che alla base di questi litigi ci sia l’interesse di Dayane nei confronti di Andrea Zenga. La conduttrice ha infatti ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 16 febbraio 2021) Tensione al Grande Fratello Vip tra Dayane Mello e, le due vippone diventate amiche nel corso della quinta edizione del reality show condotto da Alfonso Signorini. Nonostante già in passato ci fossero state alcune incomprensioni tra le due,l’avvicinamento tra l’attrice e Andrea Zenga Dayane si è lamentata dell’amica perché è stata l’ultima a sapere della ‘tresca’. L’attrice siciliana non ha gradito gli atteggiamenti dalla modella brasiliana ed ha addirittura avuto un dubbio: “Ma è mia amica o nemica?”. La Mello non ha perdonato aneanche la nomination contro Giulia Salemi e qualcosa si è rotto. Stefania Orlando non ha alcun dubbio su questa vicenda ed è certa al 100% che alla base di questi litigi ci sia l’interesse di Dayane nei confronti di Andrea Zenga. La conduttrice ha infatti ...

