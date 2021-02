Mamma lascia figlio a 2 amici ubriachi/ Lo ritrova con trauma cranico e braccio rotto (Di martedì 16 febbraio 2021) Questa, perlomeno, è l'ipotesi principale che si sta facendo largo in queste ore, dal momento che nella serata di domenica 14 febbraio, come scrive il quotidiano 'Il Corriere della Sera', il minore è ... Leggi su ilsussidiario (Di martedì 16 febbraio 2021) Questa, perlomeno, è l'ipotesi principale che si sta facendo largo in queste ore, dal momento che nella serata di domenica 14 febbraio, come scrive il quotidiano 'Il Corriere della Sera', il minore è ...

Italianoqualun1 : @danielamartani A voi che fate sti paragoni impropri sfugge un particolare, che il covid è trasmissibile da un sogg… - __lilacwine__ : ok ma quanto è triste quella scena in sailor moon in cui mamoru lascia usagi per proteggerla e lei finisce a piange… - RTonyi : RT @DonnaEmme_: Quando lui ti lascia tramite un messaggio e mamma che interviene esclamando:” QUANTO ONORE VICIN A TE...TROPPA BELLEZZA” L… - DonnaEmme_ : Quando lui ti lascia tramite un messaggio e mamma che interviene esclamando:” QUANTO ONORE VICIN A TE...TROPPA BELLEZZA” Le Mamme...?? - Fa_fanculo : @babifar22 Portalo boh da qualcuno è il motivo per cui se mi citofonano non rispondo non si sa mai una mamma che mi… -