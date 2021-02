Lorella Cuccarini rispolvera il suo balletto da '9 settimane e 1/2' per Columbro (Di martedì 16 febbraio 2021) Per San Valentino Lorella Cuccarini ha voluto omaggiare un suo storico partner lavorativo: Marco Columbro. I due hanno condiviso gli studi televisivi per anni e il loro sodalizio artistico iniziò ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 16 febbraio 2021) Per San Valentinoha voluto omaggiare un suo storico partner lavorativo: Marco. I due hanno condiviso gli studi televisivi per anni e il loro sodalizio artistico iniziò ...

pascoparis57 : @CicRosina Hai dimenticato i neo sovranisti Orietta Berti, Gigi D'alessio, Lorella Cuccarini e Rita Pavone... ?? - BeltramoPaolo : RT @NunziaCentanni: L' ammazza fannulloni, la new Lorella Cuccarini - maiocchirosanna : ....??...Lorella Cuccarini?...Tangente per propaganda politica?... - mbartolotta63 : RT @NunziaCentanni: L' ammazza fannulloni, la new Lorella Cuccarini - sejcapsq : Heather Parisi e Lorella Cuccarini -