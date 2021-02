Lo Stato stratega. Come Roberto Garofoli interverrà sul golden power (Di martedì 16 febbraio 2021) Roberto Garofoli, presidente di sezione del Consiglio di Stato con una lunga carriera negli ingranaggi fondamentali della Pubblica Amministrazione, è il nuovo sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, cioè il grand commis che avrà il controllo dell’azione del governo Draghi. Al suo fianco ci sarà Roberto Chieppa, che rimarrà segretario generale di Palazzo Chigi dopo essere Stato uomo di fiducia di Giuseppe Conte nei governi giallo-verde e giallo-rosso. È Stato Chieppa, anche lui presidente di sezione del Consiglio di Stato, a gestire i temi del golden power in questi due anni e mezzo, difendendone l’applicazione in questi anni in particolare nel settore delle telecomunicazioni: era l’unica “disciplina immediata” che si potesse ... Leggi su formiche (Di martedì 16 febbraio 2021), presidente di sezione del Consiglio dicon una lunga carriera negli ingranaggi fondamentali della Pubblica Amministrazione, è il nuovo sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, cioè il grand commis che avrà il controllo dell’azione del governo Draghi. Al suo fianco ci saràChieppa, che rimarrà segretario generale di Palazzo Chigi dopo essereuomo di fiducia di Giuseppe Conte nei governi giallo-verde e giallo-rosso. ÈChieppa, anche lui presidente di sezione del Consiglio di, a gestire i temi delin questi due anni e mezzo, difendendone l’applicazione in questi anni in particolare nel settore delle telecomunicazioni: era l’unica “disciplina immediata” che si potesse ...

