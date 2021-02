LIVE Musetti-Napolitano 7-5 | Challenger di Biella 2 in DIRETTA | il toscano porta a casa il primo set

Leggi su oasport

(Di martedì 16 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA7-5! Il 18enneilset! 40-A Bravissimoche gioca uno slice in avanzamento e in maniera garibaldina sale a rete ma la sua volée sul passante diè da urlo. Ancora un set point per il. 40-40forza in maniera esasperata il rovescio e sbaglia. Annullata la seconda palla break. 30-40 Servizio esterno e rovescio ad incrociare di, largo il recupero di. 15-40 Ancora un errore non forzato diche tira un rete il dritto. Due set point per. 15-30 Servizio esterno vincente del piemontese. 0-30 Regalo del piemontese che ...