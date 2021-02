LIVE – Djokovic-Zverev 66-7 | 6-2 | quarti di finale Australian Open 2021 | RISULTATO in DIRETTA

(Di martedì 16 febbraio 2021) Ile latestuale della sfida tra Novake Alexander, valida per idideglimaschili. Il serbo ha superato agevolmente Milos Raonic, mentre il tedesco è uscito vincitore dallo scontro con Dusan Lajovic, anch’egli senza particolari problemi. La sfida traandrà in scena martedì 16 febbraio, a partire dalle ore 10.30 italiane. Sportface.it accompagnerà i propri lettori mediante unascritta, aggiornata in tempo reale. Segui ilsu Sportface.it IL MONTEPREMI DEGLIMASCHILI IL PROGRAMMA E GLI ORARI DEGLI...

BarthelSamantha : RT @Eurosport_IT: ...e dopo il successo di Serena è il momento di Djokovic-Zverev ???? ?? Segui LIVE: - Eurosport_IT : ...e dopo il successo di Serena è il momento di Djokovic-Zverev ???? ?? Segui LIVE: - RSIsport : ???????? Oggi alla RSI: ?????? 09h00 Australian Open, 1/4 di finale S.Halep ???? - ???? S.Williams N.Djokovic ???? - ???? A.Zvere… - MilenaLazzaroni : RT @Eurosport_IT: Williams contro Halep, Djokovic contro Zverev, ma non solo ???? Segui LIVE il day 9 di Australian Open ?????? #EurosportTENN… - Eurosport_IT : Williams contro Halep, Djokovic contro Zverev, ma non solo ???? Segui LIVE il day 9 di Australian Open ?????? #EurosportTENNIS | #AO2021 -

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Djokovic

Australian Open in- Streaming, offerta speciale! Un mese a 0.99fa 300 negli Slam: la sua vittoria in 200 secondi Order of play Day 9: Martedì 16 febbraio 2021 Rod Laver Arena H 2:30 S.... mentre attraverso il servizio di- Streaming di 'Eurosport Player' - accessibile da PC, ... ep.7: il commento al Day 7 dell Australian Open 4 ORE FA Australian Open Secon uno strappo ha ...Diretta della sessione serale da Melbourne: Serena Williams e Halep si sfidano per andare da Osaka. Djokovic e Zverev per andare da Karatsev ...Il live e la diretta testuale della sfida tra Novak Djokovic e Alexander Zverev, valida per i quarti di finale degli Australian Open maschili 2021. AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE ...