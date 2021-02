LIVE – Cavese-Juve Stabia | Serie C 2020 2021 | girone C DIRETTA

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Cavese

Sportface.it

... da Gubbio Fermana nel girone B ed infine dal derby campanoJuve Stabia per il girone C, dove invece tocca alla Vibonese osservare il turno di riposo. RISULTATI SERIE C: IL BIG - MATCH ......30 Juventus II - Pro Vercelli Italia > Serie C Girone B 2020/2021 17:30 Gubbio - Fermana FC Italia > Serie C Girone C 2020/2021 17:30- SS Juve Stabia Marocco > Botola Pro 1 2020/2021 19:30 ...La diretta live di Cavese-Juve Stabia, match valevole per la venticinquesima giornata del girone C del campionato di Serie C 2020/2021 ...Alessandro Ambrosi, ex attaccante delle Vespe, è intervenuto nel corso della trasmissione "Il Pungiglione Stabiese": le sue dichiarazioni ...