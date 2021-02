MoliPietro : Letizia Paternoster: “Sogno l’oro olimpico” - Piergiulio58 : RT @SpazioCiclismo: Trek-Segafredo, Letizia Paternoster punta a Tokyo: “Sogno l’oro olimpico e sarà quello che proverò a portare a casa, va… - stefanozana : RT @SpazioCiclismo: Trek-Segafredo, Letizia Paternoster punta a Tokyo: “Sogno l’oro olimpico e sarà quello che proverò a portare a casa, va… - SgSimoncino : RT @SpazioCiclismo: Trek-Segafredo, Letizia Paternoster punta a Tokyo: “Sogno l’oro olimpico e sarà quello che proverò a portare a casa, va… - SpazioCiclismo : Trek-Segafredo, Letizia Paternoster punta a Tokyo: “Sogno l’oro olimpico e sarà quello che proverò a portare a casa… -

Ultime Notizie dalla rete : Letizia Paternoster

SpazioCiclismo

Non c è ancora una data fissata per l inizio della sua stagione su strada, maè concentrata su un altro genere di obiettivi. La ciclista trentina sta infatti affrontando un percorso di allenamento molto particolare, un po per recuperare dalla positività al ...Gli esami non finiscono mai, ma perè l'ora di quelli importanti. Cuore, talento e tanta voglia di affermarsi nello sport e nello studio per l'azzurra del ciclismo che ha ripreso da poco la preparazione in vista ...Giornata di allenamento su pista per le ragazze della nostra Nazionale. Quest'oggi infatti, le big del movimento azzurro, e le giovani promettenti leve, sono state convocate sul velodromo di casa, que ...Letizia Paternoster, ciclista trentina si prepara alla nuova stagione dopo aver superato la positività da Covid. Ai microfoni di Eurosport ha parlato dei suoi obiettivi e in particolar modo dei Giochi ...